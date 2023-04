"Il ministro non può revocare i provvedimenti". Continua il caos sulla maestra sospesa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una storia che ha fatto il giro d'Italia. Che ha indignato, diviso destra e sinistra. E riacceso il dibattito sulla religione all'interno della scuola pubblica italiana. Questo pomeriggio, dopo fiumi di parole, di prese di posizione e di distinguo, è giunta una nota ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In riferimento alla vicenda relativa alla maestra sospesa ad Oristano per aver fatto pregare dei bambini in classe, “il ministro non ha alcun potere di revocare provvedimenti disciplinari, può invece disporre ispezioni per verificare la correttezza dei procedimenti medesimi. La competenza disciplinare è esclusiva dell'amministrazione, non degli organi politici. Il ministro - prosegue la nota - si è immediatamente attivato per avere una relazione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una storia che ha fatto il giro d'Italia. Che ha indignato, diviso destra e sinistra. E riacceso il dibattitoreligione all'interno della scuola pubblica italiana. Questo pomeriggio, dopo fiumi di parole, di prese di posizione e di distinguo, è giunta una nota ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In riferimento alla vicenda relativa allaad Oristano per aver fatto pregare dei bambini in classe, “ilnon ha alcun potere didisciplinari, può invece disporre ispezioni per verificare la correttezza dei procedimenti medesimi. La competenza disciplinare è esclusiva dell'amministrazione, non degli organi politici. Il- prosegue la nota - si è immediatamente attivato per avere una relazione ...

