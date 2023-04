Il ministro delle Finanze portoghese prevede un calo significativo dell’inflazione ad aprile (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’inflazione ad aprile in Portogallo dovrebbe rallentare significativamente, con i prezzi dei prodotti finali che beneficeranno del calo dei prezzi dell’energia e delle materie prime, ha dichiarato il ministro delle Finanze Fernando Medina. I prezzi al consumo portoghesi sono aumentati del 7,4% su base annua a marzo, rallentando per il quinto mese consecutivo dopo aver Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’inflazione adin Portogallo dovrebbe rallentare significativamente, con i prezzi dei prodotti finali che beneficeranno deldei prezzi dell’energia ematerie prime, ha dichiarato ilFernando Medina. I prezzi al consumo portoghesi sono aumentati del 7,4% su base annua a marzo, rallentando per il quinto mese consecutivo dopo aver

