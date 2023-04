Il Milan vince | un tiro e un gol Napoli commovente e decimato per il ritorno

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il calcio è questa cosa qui. Esser belli non vuol dire essere più forti . Ilfa una partita da catenaccio vecchio stile, alla faccia di tutti quelli che osannano Pioli come giochista, e ha ...

Ilma non convince. Il Napoli gioca meglio ma è sfortunato in attacco e incassa in contropiede dei rossoneri. Il discorso qualificazione è quanto mai aperto. Una nota in particolare per l'...Illa gara d'andata dei quarti di finale di Champions League con il risultato di 1 - 0 . Decide il gol al 40' di Bennacer. Il Napoli , nonostante qualche buona occasione, paga l'assenza di ...Il1 - 0 e si aggiudica il primo round. Martedì 18 aprile, a Napoli, il ritorno. 12 aprile 2023

Milan-Napoli 1-0: decide il gol di Bennacer | La diretta di Champions La Gazzetta dello Sport

Ecco le pagelle dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli, gara vinta 1-0 dai rossoneri grazie ad un gol di Bennacer al 40'. Kim nervoso, giallo ingenuo. Mario Rui ...Pioli ha sistemato il suo Milan, arroccandosi nella difesa a tre per lanciare negli spazi le sue frecce, da Leao a Diaz e Theo Hernandez, e la partita l’hanno vinta questi tre. Il gol è merito dei ...