Il metaverso di Shiba Inu Coin si rifà il look Adnkronos

(Adnkronos) - Sono molte le piattaforme del settore fintech, che, costrette dalla lunga crisi dei mercati digitali, sono a caccia di novità per migliorare la propria offerta commerciale e attirare nuo ...Quando si effettuano transazioni nel metaverso Shiba Inu, una piccola quantità di SHIB viene bruciata. Se il metaverso verrà usato dai milioni di membri della comunità SHIB, tanti micro burning abbass ...