Il mercoledì di Milan-Napoli è arrivato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un mercoledì così non lo si vedeva da tempo. L'appuntamento è alle 21 a San Siro per Milan-Napoli, la prima sfida tutta italiana di questa Champions League 2022/2023, arrivata ai quarti con un gigantesco carico di emozioni e aspettative per i tifosi italiani. Da un lato, troviamo infatti in campo una formazione azzurra che si affaccia per la prima volta nella sua storia alle fasi finali della massima competizione europea, forte di una stagione da mille e una notte fatta di un'infinità di vittorie schiaccianti e di qualche piccola macchia sparuta di cali di tensione; dall'altro, troviamo invece quei rossoneri che sì, sono stati di fatto gli autori materiali di una di quelle macchie, con quei 4 gol segnati al Maradona lo scorso 2 aprile che hanno fatto vacillare ogni apparente certezza. Pioli vs Spalletti, Milan vs ...

