Il governo si dà più poteri sulla gestione dei migranti (Di mercoledì 12 aprile 2023) I migranti come un'alluvione o un terremoto. Il governo Meloni, con una delibera del consiglio dei ministri, ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per la gestione e l'accoglienza dei rifugiati. Durerà almeno sei mesi e ci sarà un commissario delegato. Lo stato di emergenza nazionale è stato proposto dal ministro del Mare Nello Musumeci su richiesta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. A sostegno è stato stanziato pure un fondo extra di 5 milioni di euro, che nelle intenzioni può raggiungere i 300 milioni. La scelta del governo è basata sull'aumento degli sbarchi, 31.292 fino ad oggi, il trecento per cento di più rispetto allo stesso periodo del 2022. Vale a dire e 115mila migranti presenti in questo momento in Italia che, stando alle tabelle del Viminale, hanno ...

