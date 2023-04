Il governo reagisce all'ondata di sbarchi: decretati sei mesi di stato d'emergenza (Di mercoledì 12 aprile 2023) stato d'emergenza, rafforzamento del decreto Cutro e visita italo-europea in Tunisia sono le risposte immediate del governo all'ondata che nei giorni di Pasqua ha registrato mille arrivi di migranti al giorno Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023)d', rafforzamento del decreto Cutro e visita italo-europea in Tunisia sono le risposte immediate delall'che nei giorni di Pasqua ha registrato mille arrivi di migranti al giorno

