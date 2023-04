Il ghiaccio artico ai minimi da 45 anni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa immagine del satellite Copernicus Sentinel-3, catturata il 30 marzo, mostra l'estensione del ghiaccio marino al largo delle coste della Groenlandia. Lo scioglimento del ghiaccio marino artico ha un impatto significativo sul clima globale, contribuendo all'innalzamento del livello del mare e ai cambiamenti nella dinamica degli oceani. I dati satellitari di Copernicus svolgono un ruolo cruciale nel monitoraggio dello scioglimento della criosfera e nel seguire gli effetti del cambiamento climatico in tutto il mondo. Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa immagine del satellite Copernicus Sentinel-3, catturata il 30 marzo, mostra l'estensione delmarino al largo delle coste della Groenlandia. Lo scioglimento delmarinoha un impatto significativo sul clima globale, contribuendo all'innalzamento del livello del mare e ai cambiamenti nella dinamica degli oceani. I dati satellitari di Copernicus svolgono un ruolo cruciale nel monitoraggio dello scioglimento della criosfera e nel seguire gli effetti del cambiamento climatico in tutto il mondo.

