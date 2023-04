Il furgone si schianta contro l'aereo A320 appena atterrato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un Airbus A320 della compagnia aerea messicana Viva Aerobus ha riportato danni alla fusoliera dopo essere stato colpito da un camioncino del catering. Il veicolo si è schiantato contro l'aeromobile ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un Airbusdella compagnia aerea messicana Viva Aerobus ha riportato danni alla fusoliera dopo essere stato colpito da un camioncino del catering. Il veicolo si ètol'aeromobile ...

Il furgone si schianta contro l'aereo A320 appena atterrato

Un Airbus A320 della compagnia aerea messicana Viva Aerobus ha riportato danni alla fusoliera dopo essere stato colpito da un camioncino del catering. Il veicolo si è schiantato contro l'aeromobile mentre era parcheggiato all'aeroporto internazionale di Guadalajara dopo un volo da Città del Messico.

Il video del furgone che si schianta contro l'aereo dopo l'atterraggio a Guadalajara: malore per l'autista

Incidente all'aeroporto internazionale di Guadalajara, in Messico, dove un aereo della compagnia aerea messicana Viva Aerobus è stato danneggiato nello scontro con un furgone. Il video mostra le fasi finali dell'incidente, avvenuto il 31 marzo. Nelle immagini si vede un furgoncino del catering che finisce contro la coda di un aereo parcheggiato sulla pista dopo un malore dell'autista.