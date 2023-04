Il fratello di Emanuela Orlandi a colloquio 8 ore in Vaticano: “Vi dico chi dovete interrogare” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Erano tre anni che Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, scomparsa misteriosamente quarant’anni fa, chiedeva di essere ascoltato dalle autorità giudiziarie del Vaticano: ieri il suo incontro con il promotore di giustizia Alessandro Diddi è durato più di otto ore e potrebbe aver segnato il primo passo del lungo percorso che potrebbe portare alla ricostruzione di cosa accadde quel 12 giugno 1983, quando della ragazzina si persero completamente le tracce. L’uomo è stato ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito della nuova inchiesta aperta dal Vaticano sulla vicenda: “Abbiamo parlato di tante cose – ha riferito all’uscita dall’aula – della famosa ‘trattativa Capaldo’, del trasferimento di Emanuela a Londra, di pedofilia, degli screenshot dei messaggi di cui siamo entrati in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Erano tre anni che Pietrodi, scomparsa misteriosamente quarant’anni fa, chiedeva di essere ascoltato dalle autorità giudiziarie del: ieri il suo incontro con il promotore di giustizia Alessandro Diddi è durato più di otto ore e potrebbe aver segnato il primo passo del lungo percorso che potrebbe portare alla ricostruzione di cosa accadde quel 12 giugno 1983, quando della ragazzina si persero completamente le tracce. L’uomo è stato ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito della nuova inchiesta aperta dalsulla vicenda: “Abbiamo parlato di tante cose – ha riferito all’uscita dall’aula – della famosa ‘trattativa Capaldo’, del trasferimento dia Londra, di pedofilia, degli screenshot dei messaggi di cui siamo entrati in ...

