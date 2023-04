Il fondo Blackstone acquista la maggioranza della Micri di Criscitiello (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il fondo Blackstone, colosso della finanza statunitense, diventa azionista di maggioranza della Micri Communication srl, società storica fondata nel 2010 che fa riferimento a Michele Criscitiello, Editore e Ceo di Sportitalia. Come appreso da Calcio e Finanza, il fondo statunitense ha completato l’operazione attraverso il gruppo spagnolo Cirsa (controllato al 100% da Blackstone) che a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il, colossofinanza statunitense, diventa azionista diCommunication srl, società storica fondata nel 2010 che fa riferimento a Michele, Editore e Ceo di Sportitalia. Come appreso da Calcio e Finanza, ilstatunitense ha completato l’operazione attraverso il gruppo spagnolo Cirsa (controllato al 100% da) che a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

