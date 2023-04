Il fantastico mondo del Pd dove non esistono rapine e stupri | l' ultima vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Non c'è da stupirsi se il Pd non vince le Politiche dal 2007, anno di fondazione. Basta pensare alle battaglie della neo segretaria dem. Elly Schlein aveva annunciato una nuova era, ma gira che ti rigira i temi sono sempre gli stessi: adozioni per le coppie Lgbt+ il "Mare Nostrum europeo" e la legalizzazione della cannabis. Come se le priorità degli italiani fossero queste. Ma non è tutto. Agli elettori non sfuggono le reazioni della sinistra a gravi fattacci che indignano l'opinione pubblica. Di fronte all'emergenza borseggiatrici, con centinaia di rom che ogni giorno mettono a segno i propri colpi, il Pd se la prende con chi si azzarda a filmare i malviventi. Tutto vero. "Quest'abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di follower è violenza, ed è molto preoccupante - ha attaccato la ...