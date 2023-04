Il disegno di legge francese che vieta agli influencer di pubblicizzare il gioco d’azzardo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si tratta di una proposta di legge bipartisan (49 voti a favore e zero voti contrari) che mira a inquadrare le pratiche commerciali ad opera degli influencer e, tra le altre cose, anche il gioco d’azzardo. La Francia si è sempre mostrata – soprattutto nell’ultimo periodo – attenta alla regolamentazione dei social per porre un argine a tutti quei fenomeni che, in tutto il mondo, sono nati con i social e tramite essi hanno cominciato a minare i diritti dei minorenni. Per lo sharenting – la sovraesposizione dei figli minorenni da parte dei genitori, che pubblicano foto e video di ogni momento delle loro vite senza avere alcun consenso – la proposta è arrivata già a inizio marzo e ora, invece, è toccato all’attività degli influencer. In che cosa consiste la proposta di legge che, tra le ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si tratta di una proposta dibipartisan (49 voti a favore e zero voti contrari) che mira a inquadrare le pratiche commerciali ad opera deglie, tra le altre cose, anche il. La Francia si è sempre mostrata – soprattutto nell’ultimo periodo – attenta alla regolamentazione dei social per porre un argine a tutti quei fenomeni che, in tutto il mondo, sono nati con i social e tramite essi hanno cominciato a minare i diritti dei minorenni. Per lo sharenting – la sovraesposizione dei figli minorenni da parte dei genitori, che pubblicano foto e video di ogni momento delle loro vite senza avere alcun consenso – la proposta è arrivata già a inizio marzo e ora, invece, è toccato all’attività degli. In che cosa consiste la proposta diche, tra le ...

