Il direttore del Riformista che affiancherà Renzi sarà Andrea Ruggieri, ex deputato di Forza Italia. Dice: "Resto un Berlusconi boy" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il direttore responsabile del Riformista che affiancherà il senatore di Italia Viva Matteo Renzi sarà Andrea Ruggieri, 48 anni, ex parlamentare di Forza Italia, nipote di Bruno Vespa, ex autore e inviato di diversi programmi Rai (da Qui Radio Londra di Giuliano Ferrara a L'ultima parola di Gianluigi Paragone fino a Virus di Nicola Porro). Dal 3 maggio "proveremo a lanciare un sasso nello stagno – scrive Renzi nella sua enews con la quale ha fatto l'annuncio – e far riflettere aprendo la finestra e facendo entrare aria fresca". "Con Andrea stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte idee affascinanti" sottolinea l'ex premier.

