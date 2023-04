Il design è di moda (Di mercoledì 12 aprile 2023) Secondo una delle ultime ricerche di settore condotte da Altagamma-Bain, il design è risultato addirittura più svelto e dinamico rispetto alla moda nella ripartenza dopo la pandemia. Nel 2022, il settore ha registrato un valore di circa 40 miliardi di euro, in particolare per le aree living e la camera da letto, per l’outdoor e l’illuminazione, con una ripresa otto volte superiore rispetto ad altri comparti di questo segmento come quello della moda e delle auto. Le proiezioni per il 2026 danno questa cifra in salita addirittura a 60 miliardi, a patto che vengano colte alcune importanti opportunità come la seconda urbanizzazione della Cina, i trend emergenti degli Stati Uniti e, in generale, un più forte focus sul contract design e sui canali digitali, destinati a passare dal 7% all’8-10% del mercato. Tutti dati e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Secondo una delle ultime ricerche di settore condotte da Altagamma-Bain, ilè risultato addirittura più svelto e dinamico rispetto allanella ripartenza dopo la pandemia. Nel 2022, il settore ha registrato un valore di circa 40 miliardi di euro, in particolare per le aree living e la camera da letto, per l’outdoor e l’illuminazione, con una ripresa otto volte superiore rispetto ad altri comparti di questo segmento come quello dellae delle auto. Le proiezioni per il 2026 danno questa cifra in salita addirittura a 60 miliardi, a patto che vengano colte alcune importanti opportunità come la seconda urbanizzazione della Cina, i trend emergenti degli Stati Uniti e, in generale, un più forte focus sul contracte sui canali digitali, destinati a passare dal 7% all’8-10% del mercato. Tutti dati e ...

Fuorisalone 2023, per il Brera Design District "Il futuro è adesso" Dal 17 al 23 aprile nel cuore di Milano la 14esima edizione con oltre 200 eventi In programma dal 17 al 23 aprile, l'edizione segna ufficialmente il ritorno definitivo in presenza della manifestazione ...