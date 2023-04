Il decorso procede bene Berlusconi | spunta la data del grande ritorno

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Luigi, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia, è arrivato in mattinata all'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'ex premier è ricoverato da una settimana in terapia intensiva. L'ultimogenito di Silvioè entrato in auto dall'ingresso carrabile di via Olgettina 60, senza rilasciare dichiarazioni. Per l'ex premier si tratta della prima visita di giornata. In assenza di bollettini medici, le persone a lui vicine aggiornano sulle condizioni. "Il, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano migliorando", spiega il vicepremier Antonio Tajani, lasciando la terrazza del Pincio dopo la cerimonia per i 171 anni della polizia di stato. "Il 5 e 6 maggio ci sarà unevento di ...

'Il decorso procede' di Silvio Berlusconi 'bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano migliorando. Il 5 e 6 maggio ci sarà un grande evento di Forza Italia'

In assenza di bollettini medici, le persone a lui vicine aggiornano sulle condizioni. "Il decorso procede bene, i medici sono soddisfatti di come reagisce alle cure, è un fatto positivo che le cose vadano migliorando"