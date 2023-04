(Di mercoledì 12 aprile 2023) Mosca non ha negato tutto e subito, come ha sempre fatto in questi mesi. Il che è già un segno. Ma ovviamente Putin e i suoi prendono tempo. Ilha chiesto di "l'" del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusyutano : RT @Tg3web: Il Cremlino sui video delle decapitazioni di prigionieri ucraini: 'Orribili ma falsi'. Nessun commento alle notizie sul peggior… - SBLANDAS : RT @globalistIT: - globalistIT : - Tg3web : Il Cremlino sui video delle decapitazioni di prigionieri ucraini: 'Orribili ma falsi'. Nessun commento alle notizie… - Oldlanza : @nicvaccani @ilfoglio_it @paolapeduzzi @lucianabig Lo prendo, hai sempre ottimi consigli sui libri. Il Mago del Cre… -

... dopo aver visto immagini come quelle dei video di cui parla CNNsocial media filorussi. Ma su ... La Russia sembrfa prendere sul serio i due video: secondo il portavoce del, Dmitri Peskov , ...Ilha chiesto di "verificare l'autenticità" del video circolatosocial media in cui si mostrano insostenibili immagini di decapitazioni sul fronte ucraino, che secondo Kiev sarebbero ...Due agghiaccianti video con soldati ucraini decapitati sono stati diffusi in questi giornisocial . Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L'......

Il Cremlino sui soldati ucraini decapitati: “Orribili ma dobbiamo verificare l’autenticità” Globalist.it

E’ all’inizio di marzo che un utente di nome Lucca carica una pagina sul server wow_mao con le fotografie dei ... Ma per il Pentagono, per la Casa Bianca per lo stesso Cremlino e per buona parte dei ...Due agghiaccianti video con soldati ucraini decapitati sono stati diffusi in questi giorni sui social. Il primo ... Dobbiamo verificare le immagini": lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ...