Il cestello della gru cede mentre potano l’albero e precipitano da 15 metri: 2 operai morti e uno è grave (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lo schianto al suolo da 15 metri di altezza e la struttura su cui si trovavano che, al momento dell’impatto, gli sarebbe anche caduta addosso schiacciandoli. È una prima ricostruzione dell’ultima tragedia sul lavoro: un incidente accaduto questa mattina attorno alle 10, nella frazione di Noverasco a Opera, in Via Carlo Marx 16. Al Golf Club Le Rovedine, in provincia di Milano, dove due operai sono morti e un terzo è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda. Milano, il cestello della gru cede mentre 3 operai potano l’albero: 2 morti, un ferito grave Secondo una prima ricostruzione, i tre operai stavano lavorando su una gru per tagliare i rami e potare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lo schianto al suolo da 15di altezza e la struttura su cui si trovavano che, al momento dell’impatto, gli sarebbe anche caduta addosso schiacciandoli. È una prima ricostruzione dell’ultima tragedia sul lavoro: un incidente accaduto questa mattina attorno alle 10, nella frazione di Noverasco a Opera, in Via Carlo Marx 16. Al Golf Club Le Rovedine, in provincia di Milano, dove duesonoe un terzo è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda. Milano, ilgru: 2, un feritoSecondo una prima ricostruzione, i trestavano lavorando su una gru per tagliare i rami e potare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Il cestello della gru cede mentre potano l’albero e precipitano da 15 metri: 2 operai morti e uno è grave… - Lucianone73 : @annissima1 @localteamtv Ha ceduto il braccio della gru che sorreggeva il cestello dove gli operai erano intenti a… - muoversintoscan : ??In Via della Sala a #Firenze, per intervento con cestello, fino al #14aprile circolazione interrotta nel tratto v… - soltantode : @anzianazozzona Non volevo che mettesse le coppette di plastica nel cestello superiore della lavastoviglie. Rotta l… - Spicci3 : @SecolodItalia1 Ricordo a tutti voi che Gasparri Maurizio è quell'inutile sottoimbecille che guarda girare il ceste… -