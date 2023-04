Il cast di Luce dei tuoi occhi 2

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Anna Valle e Giuseppe Zeno, due tra gli attori di fiction italiana più apprezzati dal pubblico, tornano a dare vita ai protagonisti didei2, la seconda stagione della fiction di Canale 5 in onda da mercoledì 12 aprile 2023. La storia vede ancora al centro l’ex etoile Emma Conti (Valle), che nella prima stagione era tornata a Vicenza da New York dopo aver scoperto che la figlia Alice, che le era stato detto non essere sopravvissuta al parto, è ancora viva. Dopo una lunga ricerca, Emma non era riuscita a trovare la figlia, ma ha trovato l’amore di Enrico (Zeno) e la passione di un gruppo di ballerina nell’Accademia in cui ora insegna. Oltre ai personaggi già noti al pubblico, la seconda stagione ne introduce però di nuovi. I personaggi che tornano Anna Valle è Emma Conti Ex étoile e coreografa. Intelligente, sensibile e ...