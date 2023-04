Il caso Alex Schwazer | Finché non c' è la parola fine continueremo a cercare la verità

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Intervista ade Sandro Donati, che nella docuserie in 4 episodi Ilraccontano il complicatogiudiziario di cui sono stati protagonisti. Su Netflix dal 13 aprile. Arriva su Netflix il 13 aprile Il, docuserie in 4 episodi diretta da Massimo Cappello, in cui il marciatore e campione olimpico, insieme all'allenatore Sandro Donati, racconta ilgiudiziario che lo ha tenuto impegnato per anni. Si parla di sport, ma molto presto la docuserie diventa un vero e proprio thriller: dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, nella gara dei 50km di marcia, nel 2012viene trovato positivo al ...

Il caso Alex Schwazer, arriva su Netflix la docuserie: Dal 13 aprile in 4 episodi, tra ascesa e cadute

Il caso Alex Schwazer: intervista ad Alex Schwazer e Sandro Donati. Alex Schwazer e Sandro Donati non si arrendono Il mancato riconoscimento della sentenza del tribunale di Bolzano impedisce ad... sempre a cavallo tra vicenda sportiva e legal thriller, l'incredibile storia del marciatore campione olimpico Alex Schwazer è protagonista della docu - serie in 4 episodi Il caso Alex Schwazer

La verità è una lunga marcia. È una scritta che compare nel trailer della nuova docuserie Il caso Alex Schwazer, in uscita fra pochi giorni su Netflix. Una frase decisamente azzeccata per raccontare l...