(Di mercoledì 12 aprile 2023) È durato più di otto ore il confronto tra il fratello di, e il promotore di giustizia di Papa Francesco, Alessandro Diddi. Il Vaticano ha deciso di aprire un fascicolo a quarant’anni dalladella cittadina vaticana a Roma il 22 giugno 1983.è stato ascoltato come «persona informata sui fatti», ovvero come testimone, nell’ambito della nuova inchiesta. Con lui c’era l’avvocata Laura Sgrò. Il fratello diha riferito di aver fatto anche «eccellenti» durante il colloquio con Diddi. Tra questi, quello del «Giovanni Battista Re», attuale decano del Collegio cardinalizio. Re è una delle persone a cui era indirizzata la presunta “nota spese” su...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Il cardinale, il gendarme, il procuratore: i nomi di Pietro nell'indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi -

Per esempio l'intestazione è sbagliata così come il nome di uncitato. "Ma i dubbi veri sono di sostanza. Ammettiamo per un istante che la sostanza dei fatti riferiti sia vera. Per quale ...All'ingresso dell'ospedale, unin borghese controlla con attenzione la situazione. L'...Palme - che di fatto apre le celebrazioni pasquali - sarà celebrata con ogni probabilità dal...... Perlasca andò nel suo ufficio per informarlo che il giorno dopo sarebbe andato a cena con ilBecciu al ristorante Lo Scarpone. Quanto alla presunta registrazione della cena, il...

Il cardinale, il gendarme, il procuratore: i nomi di Pietro nell'indagine ... Open

Diddi, «procuratore» del Vaticano, oggi vedrà il fratello di Emanuela. «Dal Pontefice e da Parolin fermo invito a non… Leggi ...