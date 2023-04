Il capo dell'Anticrimine: "I veri capi della mafia sono ancora in carcere, se eliminiamo il 41 bis torneranno a comandare” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Intervista a Francesco Messina nel giorno della festa della Polizia per i 171 anni di vita: "Dopo l'arresto di Messina Denaro è sbagliato pensare che Cosa Nostra sia stata definitivamente sconfitta". E sui gruppi che provengono dall'altra sponda dell'Adriatico: "I criminali... Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 aprile 2023) Intervista a Francesco Messina nel giornoa festaa Polizia per i 171 anni di vita: "Dopo l'arresto di Messina Denaro è sbagliato pensare che Cosa Nostra sia stata definitivamente sconfitta". E sui gruppi che provengono dall'altra sponda'Adriatico: "I criminali...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ecco la risposta dei giovani al despota #Khamenei: le ragazze camminano a capo scoperto tenendosi per mano. Questa… - BelpietroTweet : Tutti coloro che hanno gestito male la fase Covid sono al loro posto, a cominciare dal capo dell’Iss, Brusaferro. N… - repubblica : Il capo dell'Anticrimine: 'I veri capi della mafia sono ancora in carcere, se eliminiamo il 41 bis torneranno a com… - Rosalba_Falzone : RT @pbecchi: Siamo partiti dall’emergenza migranti, poi l’emergenza Covid, poi l’emergenza guerra e ora, come nel gioco dell‘oca, ricominci… - CristinaViscon7 : RT @pbecchi: Siamo partiti dall’emergenza migranti, poi l’emergenza Covid, poi l’emergenza guerra e ora, come nel gioco dell‘oca, ricominci… -