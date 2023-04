Il breve ciclo di Marcello Lippi all’Atalanta | alta classifica e una Coppa UEFA sfumata

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Lastoria disulla panchina dell’Atalanta: untra vittorie, soddisfazioni e unaQuando si tende a parlare diè impossibile non citare ciò che ha vinto nei suoi anni da allenatore: su tutti il Mondiale 2006 a Berlino. Il mister toscano però ha scritto a suo modo la storia dell’Atalanta: uno dei “what if” poco citati tra una squadra competitiva e il rammarico per unamancata per un solo punto.arriva a Bergamo nell’estate del 1992: un contesto ricco di cambiamenti tra l’addio di Stromberg e la voglia di riportare l’Atalanta in Europa . Il parco giocatori tanto interessante quanto abbondante: Ganz, Rambaudi, Bordin, Porrini, ...