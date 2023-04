(Di mercoledì 12 aprile 2023) Lesione di primo grado del collaterale del ginocchio IlRoberto. Il centrocampista felsineo si è sottoposto a esami strumentali dopo l’ultimo infortunio: i tempi di recupero sono lunghi, la suasi chiude praticamente qui. Questo il comunicato del: “Continua a Casteldebole la preparazione della squadra alla partita di sabato col Milan: oggi i ragazzi di Motta hanno svolto lavoro in palestra poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Si sono allenati tutti in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic (differenziato) e di Roberto, che è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane”. ...

Spiega il: "Si sono allenati tutti in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko ... Thiago Motta comunque una pedina importante per il finale di stagione. Lesione di primo grado del collaterale del ginocchio Roberto Soriano - Ipa/Fotogramma Il Bologna perde Roberto Soriano. Il centrocampista felsineo si è sottoposto a esami strumentali dopo l'ultimo infortunio: i tempi di recupero sono lunghi, la sua stagione si chiude praticamente qui.

Il Bologna perde Soriano: stagione finita Adnkronos

