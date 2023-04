Il body shaming secondo Ariana Grande in uno sfogo sui social | “Quando stavo meglio stavo peggio”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ancheparla di, e lo fa con un video-pubblicato su TikTok per rispondere alle “preoccupazioni” – così le chiama – dei fan. Da tempo la popstar è sotto l’attenzione morbosa del gossip, specialmente dopo gli scatti catturati durante il concerto di Jeff Goldblum con il quale ha collaborato al film Wicked. I fan l’hanno trovata dimagrita e a più riprese, sui, hanno tenuto banco con l’argomento. Non è la prima volta in cuirilascia dichiarazioni che non riguardano essenzialmente la sua musica, i dischi e i concerti: negli ultimi anni si è più volte espressa sulla salute mentale invitando i suoi fan a non avere mai vergogna di esporsi e chiedere aiuto. In ultima battuta, travolta dall’attenzione ...

Ariana Grande ha fatto irruzione nei social media per denunciare ilche ha ricevuto di recente dai fan. "Non lo faccio spesso. Non mi piace, non sono brava", ha detto direttamente in un video apparso su TikTok, rivolgendosi anche a chi nei giorni scorsi ...Il brano, in radio da giovedì 13 aprile , nasce per dare forza a chiunque stia lottando una battaglia importante: " Che si parli di autoerotismo, dio di orientamento sessuale non ...Se ci fosse un'unità di misura per quantificare il cinismo e la bruttezza di una persona, - non fisica perché illa trovo una pratica da cretini - , non servirebbero numeri, basterebbe imbattersi nel profilo social di un Sola. Precisamente di Enrico Sola, torinese, di sinistra, che di mestiere ...

Ariana Grande troppo magra La cantante parla di body shaming nei suoi confronti e spiega il motivo per il quale il corpo attuale é la versione più sana di se stessa.