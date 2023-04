Il 14 aprile sciopero nazionale del personale di Trenitalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, dalle 9.00 alle 17.00 di venerdì 14 aprile 2023. Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie unodeldi, dalle 9.00 alle 17.00 di venerdì 142023. Lopotrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OperaFisista : Manovra stipendi, le (nuove) accuse alla Juve - AcquafrescaAngy : RT @FitCisl: #12aprile ?? #Ferrovie, #Sindacati: #sciopero nazionale di 8 ore del personale #Trenitalia venerdì 14 aprile, per migliori cond… - DavideTraina7 : RT @FitCisl: #12aprile ?? #Ferrovie, #Sindacati: #sciopero nazionale di 8 ore del personale #Trenitalia venerdì 14 aprile, per migliori cond… - MirkoFilippi83 : RT @FitCisl: #12aprile ?? #Ferrovie, #Sindacati: #sciopero nazionale di 8 ore del personale #Trenitalia venerdì 14 aprile, per migliori cond… - antonellaa262 : Proclamato dalle organizzazioni sindacali uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, dalle 9.00 alle 17.00… -