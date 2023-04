Ian Nepomniachtchi-Ding Liren oggi | Mondiale scacchi 2023 | orario 12 aprile | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo un giorno di riposo, riparte il match per il titolo. Ianalle ore 11:00, tornano dov’erano nella prima partita: il russo con il Bianco, il cinese con il Nero. L’equilibrio, però, è già stato spezzato due giorni fa. 1,5-0,5: questa la situazione di punteggio attuale a favore del numero 2 del mondo sul numero 3. Molto discusso è stato il confronto di lunedì, nel quale, dopo la novità (ad alti livelli) di 4. h3 in una classica apertura di Donna, ha visto collassare la propria posizione con impressionante rapidità. Tanto è stato anche detto sul tema psicologico, ed è interessante scoprire come il terzo miglior giocatore dell’attuale ranking FIDE saprà reagire a quanto accaduto., ...

La sfida per il titolo di campione del mondo 2023 di scacchi tra il russo Ian Nepomniachtchi (n.2 al mondo e vincitore del Torneo dei candidati) e il cinese Ding Liren (n. 3 al mondo) si è conclusa dopo 4 ore e 52 minuti con una patta.

Ian Nepomniachtchi produce il primo risultato decisivo del match per il Campionato del Mondo di scacchi 2023 in corso di svolgimento ad Astana, Kazakistan. Il russo batte in 29 mosse Ding Liren nella ...