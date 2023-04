I Verdi | ' Il presidente del parco del Cilento nel curriculum ha solo la militanza in Fratelli d' Italia'

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo che il capogruppo del gruppo parlamentare AlleanzaSinistra in commissione ambiente alla camera dei deputati Angelo Bonelli ha votato contro la designazione del nuovodel...

Dopo che il capogruppo del gruppo parlamentare AlleanzaSinistra in commissione ambiente alla camera dei deputati Angelo Bonelli ha votato contro la designazione del nuovodel Parco del Cilento, i deputati di Avs in Campania Francesco ...

Dopo Angelo Bonelli i deputati di Avs in Campania hanno attaccato la nomina di Giuseppe Coccorullo alla direzione del Parco del Cilento: nel suo curriculum nulla che giustifichi tale nomina se non l'a ...