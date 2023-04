I tassi sui mutui sopra il 4% e saliranno ancora

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Isui nuovioltrepassano la soglia del 4% , tornando ai livelli del 2012, in una corsa che proseguirà anche nei prossimi mesi, perlomeno fino alla seconda metà dell’anno in corso. La lotta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Salgono oltre la soglia del 4%, a febbraio, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'… - borghi_claudio : @alessioferrari6 Più è lunga la scadenza più il titolo oscilla di prezzo al variare delle aspettative sui tassi. Ma… - michele_geraci : ??????Perché il #PNRR/#RecoveryFund è un prestito a tasso maggiorato, quindi paghiamo più del dovuto? ?????? Avrete sent… - Peoplekeyk : RT @borghi_claudio: @alessioferrari6 Più è lunga la scadenza più il titolo oscilla di prezzo al variare delle aspettative sui tassi. Magari… - Jacksolare70 : @ale_dibattista Risolvete i tassi d'interesse,Ale sui i mutui sarà 'un bagno di sangue' ??????????????????????????????????? -

nuovi mutui oltrepassano la soglia del 4% , tornando ai livelli del 2012, in una corsa che proseguirà anche nei prossimi mesi, perlomeno fino alla seconda metà dell'anno in corso. La lotta ...Questo incremento del costo del debito è dovuto al rialzo deidi interesse fissati dalla BCE (... Ogni anno viene chiuso il bilancio in deficit a causa degli interessidebiti pregressi. Ogni ...L'Unione Nazionale Consumatori: è una stangata Anche l'Unione Nazionale Consumatori è in linea con il Codacons e parla di "una stangata" da 159 euro in più al mese per le famiglie italiane.

Bankitalia, a febbraio 2023 tassi di interesse dei nuovi mutui oltre il 4% Sky Tg24

Non aiuta il rallentamento di Wall Street che, partita in netto rialzo, ha poi perso quota, con gli investitori che giudicano il dato "core" sui prezzi ancora molto alto ... pausa nel processo di ...Bankitalia, a febbraio i tassi dei nuovi mutui saliti al 4,12% A febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni… Leggi ...