I risultati parlano chiaro e certificano come il 2022 abbia lanciato Silvia Persico, ciclocrossista e ciclista su strada, come il nome nuovo del ciclismo italiano femminile (Di mercoledì 12 aprile 2023) Primo successo stagionale per Silvia Persico che dopo la parentesi col cross, si prende con una volata super le strade della Freccia del Brabante, disputata sui 143 km che legano Lennik e Overijse.

