I ricchi consumano troppa acqua (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) - Secondo uno studio condotto dalla University of Reading, la grande differenza nell'uso dell'acqua tra cittadini ricchi e poveri è stata ampiamente trascurata nella ricerca sulle soluzioni alla carenza idrica, un problema che pesa tanto quanto l'emergenza climatica. Lo studio ha utilizzato Città del Capo in Sudafrica come caso di studio e ha rilevato che le persone più ricche utilizzano 50 volte più acqua di quelle più povere. Secondo i ricercatori, l'unico modo per proteggere le riserve idriche è quello di ridistribuire le risorse idriche in modo più equo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) - Secondo uno studio condotto dalla University of Reading, la grande differenza nell'uso dell'tra cittadinie poveri è stata ampiamente trascurata nella ricerca sulle soluzioni alla carenza idrica, un problema che pesa tanto quanto l'emergenza climatica. Lo studio ha utilizzato Città del Capo in Sudafrica come caso di studio e ha rilevato che le persone più ricche utilizzano 50 volte piùdi quelle più povere. Secondo i ricercatori, l'unico modo per proteggere le riserve idriche è quello di ridistribuire le risorse idriche in modo più equo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : I ricchi consumano troppa acqua - lasvoltait : Lo studio dell’University of Reading racconta come andrebbe rivista, a livello mondiale, la condivisione dell'acqua… - lasvoltait : Lo studio dell'University of Reading racconta come andrebbe rivista, a livello mondiale, la condivisione del bene p… -

Endometriosi, la dieta perstare subito meglio ... così li può peggiorare se si consumano di frequenti cibi che favoriscono l'infiammazione. Per ... Anche il pane che contiene avena o segale non va molto bene, perché questi due cereali sono ricchi di ... Un italiano su quattro pratica sport almeno tre volte a settimana ... più di 9 connazionali su 10 consumano i pistacchi. Lo spuntino prima della sessione di allenamento ...adeguate " fondamentali per una rapida ricostruzione delle proteine muscolari " e sono ricchi di ... L'aumento del consumo di carne richiederà un cambiamento nella produzione in tutto il mondo Cosa dovrebbero dire le aziende statunitensi Gli americani consumano quasi centotrenta chili di ... ma più pollo fritto E quando i nuovi ricchi di Mumbai vorranno provare più spesso gli spezzatini di ... ... così li può peggiorare se sidi frequenti cibi che favoriscono l'infiammazione. Per ... Anche il pane che contiene avena o segale non va molto bene, perché questi due cereali sonodi ...... più di 9 connazionali su 10i pistacchi. Lo spuntino prima della sessione di allenamento ...adeguate " fondamentali per una rapida ricostruzione delle proteine muscolari " e sonodi ...Cosa dovrebbero dire le aziende statunitensi Gli americaniquasi centotrenta chili di ... ma più pollo fritto E quando i nuovidi Mumbai vorranno provare più spesso gli spezzatini di ... I ricchi consumano troppa acqua Adnkronos I ricchi consumano troppa acqua (Adnkronos) - Secondo uno studio condotto dalla University of Reading, la grande differenza nell'uso dell'acqua tra cittadini ricchi e poveri è stata ampiamente trascurata nella ricerca sulle ... Ci sono dei cibi che si possono consumare anche dopo la scadenza. Eccone alcuni tra i più comuni vanno consumati entro due o tre giorni dopo la data di scadenza e solo se si mantengono intatti. Confetture, miele e marmellate possono essere conservate a lungo anche dopo la scadenza perché ricchi ... (Adnkronos) - Secondo uno studio condotto dalla University of Reading, la grande differenza nell'uso dell'acqua tra cittadini ricchi e poveri è stata ampiamente trascurata nella ricerca sulle ...vanno consumati entro due o tre giorni dopo la data di scadenza e solo se si mantengono intatti. Confetture, miele e marmellate possono essere conservate a lungo anche dopo la scadenza perché ricchi ...