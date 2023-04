I portieri di oggi ed il miglior compagno di sempre | Giovanni Galli | “Maradona era una cosa | Diego un’altra”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023), ex portiere tra le altre di Fiorentina, Milan, Napoli e nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro (anche sul 202 del digitale terrestre), live su Rai 2 tra l’1.15 e le 2.30 circa. L’ex estremo difensore, che ha difeso per 19 volte la porta della Nazionale Italiana, ha raccontato: “sono arrivato a Firenze che avevo 14 anni, sono andato via che ne avevo 28, poi ci sono tornato da dirigente quando la Fiorentina era stata retrocessa in C2 e da direttore sportivo abbiamo fatto tutto il percorso per tornare in Serie A. Nel cuore c’è la Fiorentina. Come sono diventato portiere? Per caso. Arrivo dalle case popolari, mio papà era un artigiano, sfruttando il fusto di un albero aveva ...