(Di mercoledì 12 aprile 2023) Non si capisce chi abbia pubblicato i documenti trafugati alo e non si capisce neppure se sono autentici e solo leggermente alterati, come dicono gli americani.Alida Follierivia email Gentile lettrice, quando ci sono di mezzo i servizi segreti, è possibile tutto e il contrario di tutto. È un gioco di specchi contrapposti che riflettono all’infinito le rispettive immagini. Nel caso de non si sa per ora nemmeno quali piattaforme li abbiano messi online. Pare si tratti di un sito di giochi elettronici e di uno o più canali Telegram. Già questo è strano. I documenti pubblicati a suo tempo da Julian Assange apparvero su Wikileaks, sito specializzato in rivelazioni di segreti. Ma un sito di giochi online cosa c’entra? Personalmente fatico a credere che siano stati resi pubblici dal Cremlino, per un solo motivo: se Mosca possiede una spia in una posizione apicale nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corte_dc : I famosi Pentagon leaks/papers dimostrano, ove fosse ancora necessario, la fragilità del sistema di tutela delle in… - winter_design : Il patriota????che ha rivelato i documenti NATO riguardo???? Ha compiuto azione nobile come: Daniel Ellsberg con Pentag… - RugensLeo : Pentagon Papers – Atto II (?) - marcoranieri72 : RT @ChanceGardiner: Questo confermerebbe l'accuratezza dei 'Pentagon Papers' trapelati e le menzogne della propaganda USA. Prima il Pentago… - marcoranieri72 : RT @ChanceGardiner: Occorre comunque valutare se i 'Pentagon Papers' sono stati fatti trapelare di proposito dagli USA per creare una campa… -

La garanzia venne applicata, invece, ai, che in 7000 pagine svelavano vicende e retroscena della guerra del Vietnam. Tant'è che i dossier vennero pubblicati dal New York Times e dal ...In particolare, la pubblicazione dei cosiddettidiviene manifesto della ferma e decisa rivendicazione del diritto di cronaca e della libertà di informazione da parte di due figure ...Le migliaia di pagine fotocopiate e sottratte vennero consegnate da Ellsberg al New York Times che le pubblicò nel 1971 con il nome di. Fu Seymor Hersh a pubblicare il seguente ...

I pentagon papers | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Under US guidance, Ukraine is planning a major counteroffensive likely later this Spring when the fields and secondary roads that are not asphalted ...Since February 2022, the American public has been subjected to a ceaseless barrage of propaganda surrounding the Ukraine war, aiming to get the American population to support US involvement in a ...