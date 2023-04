I fantasmi dei Troubles: cosa resta del conflitto nordirlandese (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ultimo confine dell’Unione europea è un paradosso invisibile. Se non esiste la frontiera tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord – ormai fuori dall’Ue dopo la Brexit-, è rimasta in piedi quella che divide le zone dei cattolici irlandesi e dei protestanti britannici all’interno delle città delle sei contee dell’isola che rimangono sotto il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’ultimo confine dell’Unione europea è un paradosso invisibile. Se non esiste la frontiera tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord – ormai fuori dall’Ue dopo la Brexit-, è rimasta in piedi quella che divide le zone dei cattolici irlandesi e dei protestanti britannici all’interno delle città delle sei contee dell’isola che rimangono sotto il InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Noise_Unleashed : 'Se non ti curi dei tuoi fantasmi torneranno affamati' #SixofCrowsSpinoff #SOCspinoff #ShadowAndBoneSeason3 #ShadowAndBone - rikbexio : @vfeltri Fateci caso. La stragrande maggioranza dei FASCISTI non sa che cosa fosse il fascismo. Combatte contro i f… - STEFYDARK8 : @IlBarone_Siculo All interno ci sono dei giardini meravigliosi , e' stato anche sede cinematografica, Eduardo De F… - CarmineDiNardo3 : @vfeltri Fateci caso. La stragrande maggioranza dei neofascisti ignora letteralmente la storia e vive fra fantasmi!… - TwBeautiful : RT @claudia_mastro: Secondo me la cosa dei fantasmi (darla, stefanie) andava un sacco approfondita #twittamibeautiful -