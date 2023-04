I dossier Usa e le forze speciali Nato in Ucraina: cosa svela la fuga di notizie (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella massa di documenti dell’intelligence Usa sfuggiti alla rete di sicurezza, ve ne sono alcuni che riguardano la presenza in Ucraina di forze speciali Nato sotto copertura. Secondo uno dei “leaks”, che porta la data del 23 marzo, nel territorio ucraino vi sarebbero più di 50 membri delle forze speciali britanniche più altri 40 uomini InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella massa di documenti dell’intelligence Usa sfuggiti alla rete di sicurezza, ve ne sono alcuni che riguardano la presenza indisotto copertura. Secondo uno dei “leaks”, che porta la data del 23 marzo, nel territorio ucraino vi sarebbero più di 50 membri dellebritanniche più altri 40 uomini InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : E' caccia alla talpa: seconda fuga di notizie, New York Times: 'Gli Usa spiano gli alleati'. Diffusi in rete docume… - FigliContesi_21 : RT @startup_italia: Guerra dei #chip: chi avrà la meglio tra #Cina e #Usa? Che ruolo avrà #Taiwan? E l'Italia? Ecco il nostro dossier di ma… - Pius_XII : RT @byoblu: RASSEGNA STAMPA DEL 11 APRILE Macron ha dichiarato che Biden non deve trascinare l'Unione europea ad un conflitto con la Cina e… - PdF_eventi_news : RT @byoblu: RASSEGNA STAMPA DEL 11 APRILE Macron ha dichiarato che Biden non deve trascinare l'Unione europea ad un conflitto con la Cina e… - nicoferlav : RT @byoblu: RASSEGNA STAMPA DEL 11 APRILE Macron ha dichiarato che Biden non deve trascinare l'Unione europea ad un conflitto con la Cina e… -