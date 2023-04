I Donnalisi parteciperanno a Temptation Island?

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ili vedremo al reality dei sentimenti? L’indiscrezione Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria potrebbe prendere parte al cast di? A dare una risposta sulla possibile partecipazione della coppia che si è formata al Grande Fratello Vip 7 è il settimanale Chi. Ma andiamo con ordine. Antonella e Edoardo si sono innamorati durante il reality di casa Mediaset nella edizione appena conclusa. Finita l’esperienza in tv, adesso la coppia continua a frequentarsi e il loro amore sembra procedere a gonfie vele. Stando al gossip, ma si tratta solo di voci, i due potrebbero approdare a. Il reality dei sentimenti infatti, dopo un anno lontano dagli schermi, è pronto a tornare in tv. Al timone ritroveremo Filippo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : I Donnalisi li vedremo al reality dei sentimenti Temptation Island? L'indiscrezione - VicolodelleNews : Sul settimanale chi in uscita oggi smentiscono la partecipazione dei #donnalisi a #temptationisland e di tutte le c… - Margher870323 : @Flavy188 c'è scritto su internet se scrivi temptation island viene fuori un articolo in cui dice che parteciperann… - Margher870323 : ma è vero che parteciperanno a Temptation Island? #donnalisi - Cry1403 : Io sono certa che parteciperanno ai campionati mondiali...non so di che gioco ma ci parteciperanno ????… -

... proprio come gli Oriele e i. Tra l'altro la Fiordelisi era stata indicata anche come ... Non resta altro che attendere la comunicazione delle coppie chea Temptation Island, per ...... la lite di San Valentino deiTORNA SU CANALE 5 'Buongiorno, mamma!', le foto dal set ... Vincono tutti e tre per volere di Kledi, che li giudica e tutti e tread un evento con ...... proprio come gli Oriele e i. Tra l'altro la Fiordelisi era stata indicata anche come ... Non resta altro che attendere la comunicazione delle coppie chea Temptation Island, per ...

"Maria De Filippi dice no ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria" Corriere dello Sport

Nel cast di Temptation Island 2023 non dovrebbero esserci personaggi famosi: fuori Antonella-Edoardo e Daniele-Oriana del GF Vip ...Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono in lizza per Temptation Island Mediaset avrebbe fatto una richiesta precisa a Maria De Filippi.