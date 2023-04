I 171 anni della Polizia, il Questore Giobbi: “Un Corpo che ha saputo modernizzarsi” (VIDEO-FOTO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Una festa da vivere pienamente, un compleanno da ricordare per la Polizia di Stato che ha festeggiato il 171° anniversario nello scenario più rappresentativo per la città di Benevento, il Teatro Romano. Padrone di casa il Questore Giobbi che ha accolto tutte le alte cariche, civili, militari e religiose, per una giornata fatta di celebrazioni e menzioni per il lavoro svolto. C’era il Prefetto di Benevento, il dottor Torlontano, e c’erano tanti sindaci della provincia di Benevento e c’era Clemente Mastella, c’era il presidente della Provincia, Nino Lombardi, tutte le alte cariche di Carabinieri e Finanza e i rappresentanti sanniti al Governo, il senatore Matera e l’onorevole Rubano. Tutto a proferire parole al miele nei confronti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Una festa da vivere pienamente, un compleanno da ricordare per ladi Stato che ha festeggiato il 171°versario nello scenario più rappresentativo per la città di Benevento, il Teatro Romano. Padrone di casa ilche ha accolto tutte le alte cariche, civili, militari e religiose, per una giornata fatta di celebrazioni e menzioni per il lavoro svolto. C’era il Prefetto di Benevento, il dottor Torlontano, e c’erano tanti sindaciprovincia di Benevento e c’era Clemente Mastella, c’era il presidenteProvincia, Nino Lombardi, tutte le alte cariche di Carabinieri e Finanza e i rappresentanti sti al Governo, il senatore Matera e l’onorevole Rubano. Tutto a proferire parole al miele nei confronti ...

