Hyundai - Il gruppo coreano vuole diventare il terzo produttore di elettriche entro il 2030

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 aprile 2023)punta ailmondiale di veicoli elettriciil: con questo obiettivo, ilche unisce, Kia, Genesis eMobis è pronto a investire circa 16,5 miliardi di euro in Corea del Sud per sostenere la progettazione e la produzione dei veicoli. 31 modelli elettrici in gamma nel. Il piano strategico prevede lo sviluppo di una gamma di 31 modelli elettriciil, oltre al potenziamento delle strutture di ricerca e di produzione attuali. La nuova generazione di piattaforme modulari attualmente in via di sviluppo sarà diversificata in base al segmento di appartenenza per offrire prestazioni ed efficienza superiori rispetto ...