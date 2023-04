“House Of The Dragon” | iniziate le riprese della seconda stagione

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Appena cominciate leSono appena cominciate presso i Leavesden Studios nel Regno Unito ledei nuovi, attesissimi episodi diOF THE. La serie HBO è tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin ed è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade”, sulla storiaCasa Targaryen. La nuovadebutterà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ryan Condal, Co-Creatore/Showrunner/Produttore Esecutivonuova, ha dichiarato: “of theè tornata. Siamo entusiasti di girare ancora una volta con i membri di quella che consideriamo ormai la nostra famiglia e con nuovi talenti davanti e dietro la macchina da presa. ...

La Danza dei Draghi è ormai alle porte. Sono infatti appena cominciate, presso i Leavesden Studios nel Regno Unito, le riprese dei nuovi, attesissimi episodi diofDragon , la serie HBO tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R. R. Martin ambientata 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones . La nuova stagione debutterà prossimamente in ...ofDragon riapparirà sui nostri schermi tra qualche tempo, ma intanto i draghi sono tornati a volare su Westeros: sono iniziate infatti nelle scorse ore le riprese della seconda stagione . ......Management (Bragg PAM) platform powers multiple leading iCasino and sportsbook brands and is supported by expert in -managed operational and marketing services. All content delivered via...

House of the Dragon riapparirà sui nostri schermi tra qualche tempo, ma intanto i draghi sono tornati a volare su Westeros: sono iniziate infatti nelle scorse ore le riprese della seconda stagione.