House of the Dragon, iniziate le riprese della seconda stagione (Di mercoledì 12 aprile 2023) : i nuovi episodi dell’amatissimo prequel de Il trono di Spade arriveranno prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Sono appena cominciate presso i Leavesden Studios nel Regno Unito le riprese dei nuovi, attesissimi episodi di House OF THE Dragon, la serie HBO tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade, sulla storia della Casa Targaryen. La nuova stagione debutterà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ryan Condal, Co-Creatore/Showrunner/Produttore Esecutivo della nuova stagione, ha dichiarato: “House of the Dragon è tornata. Siamo entusiasti di girare ancora una volta con i membri di quella che consideriamo ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) : i nuovi episodi dell’amatissimo prequel de Il trono di Spade arriveranno prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Sono appena cominciate presso i Leavesden Studios nel Regno Unito ledei nuovi, attesissimi episodi diOF THE, la serie HBO tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade, sulla storiaCasa Targaryen. La nuovadebutterà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Ryan Condal, Co-Creatore/Showrunner/Produttore Esecutivonuova, ha dichiarato: “of theè tornata. Siamo entusiasti di girare ancora una volta con i membri di quella che consideriamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pompeii_sites : Pompei. House of the Vettii - FedeeeC3 : Nel 2024 avremo House of the dragon 2, Stranger Things 5, Percy Jackson, Agatha Coven of Chaos, Daredevil Born Agai… - ONLY_TH3_BR4V3 : in the new house l’ansia che ho di iniziare un capitolo nuovo della mia vita ma so che ce la farò????? - krtgrphr : RT @podidosai: Uh oh! Vecna in the house. - grandfat2013 : Kikimora from The Owl House fanart uwu #theowlhousefanart #TheOwlHouse #tohfanart #toh #kikimora -