House of Docs: nasce il primo canale free di Nexo Digital dedicato ai grandi documentari (Di mercoledì 12 aprile 2023) House of Docs è il primo canale free firmato Nexo Digital, disponibile gratuitamente da oggi su Samsung TV Plus. Nexo TV, il progetto di Nexo Digital dedicato alla distribuzione di contenuti in streaming, si amplia e rafforza la sua offerta. Dopo aver debuttato nel marzo 2021 con la nascita di Nexo+, la prima piattaforma italiana SVOD interamente dedicata al mondo culturale, arriva ora House of Docs, il primo canale completamente gratuito dedicato ai migliori documentari di storia, arte, cultura, musica, biografie.

