Essendo una gara su un'unica sosta ed effettuata molto presto, chiaramente c'era un elemento di gestione della gomma che è entrato in gioco ed è stato quello che abbiamo fatto ", spiega. L'...Ladi Max Verstappen Il due volte campione del mondo, nonché leader della classifica piloti, Max Verstappen si è unito ade ha minimizzato le parole di Russell: ' Stavamo solamente ...' La Aston Martin ha un aspetto familiare ' , aveva aggiunto il team principal della Red Bull Christian. Ladi Alonso 'Sia la Red Bull che la Mercedes dicono che le abbiamo copiate, mi ...

Horner replica a Russell: ma quali 7 decimi... Autosprint.it

Red Bull corre con un ampio margine di vantaggio sui rivali. Quanto valga davvero è un dettaglio destinato a essere scoperto quando Verstappen si troverà a dover spingere a fondo per tutto un GP ..."Non aveva senso guadagnare mezzo secondo al giro", ha spiegato il campione del mondo sulla condotta di gara in Australia - di STEFANO OLLANU ...