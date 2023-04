Hockey prato | una posizione guadagnata nel ranking mondiale per la Nazionale italiana

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Doppia amichevole e doppia vittoria per ladisuche ha battuto per due volte la Svizzera (6-0 e 2-1). La squadra tricolore con queste affermazioni guadagna un posto nelFIH, passando dal 27mo al 26mo. Le parole alla Federdel responsabile del Settore Squadre Nazionali, il Vicepresidente FIH Stefano Pagliara: “La Federazione crede in questa squadra e crede nel nuovo staff, che ringraziamo per l’impegno e il lavoro. Abbiamo obiettivi ambiziosi: avanti così”. Il commento dell’allenatore azzurro Gilles Van Hesteren: “Era da alcuni anni che gli Azzurri non disputavano una gara ufficiale in casa ed è stato ancora più bello farlo con 15 atleti (su 22) cresciuti in Italia e 9 che hanno avuto il loro esordio ufficiale; il futuro sta diventando ...

Nell'ambito del raduno braidese della Nazionale maschile di hockey su prato (CLICCA QUI PER I DETTAGLI) , gli azzurri hanno sconfitto la Svizzera in entrambi i Test Matches che si sono disputati al campo 'Palmieri' dell'Augusto Lorenzoni. 6 - 0 (venerdì ...

Doppia amichevole e doppia vittoria per la Nazionale italiana di hockey su prato che ha battuto per due volte la Svizzera (6-0 e 2-1). La squadra tricolore con queste affermazioni guadagna un posto ne ...