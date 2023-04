“Ho una compagna”: l’importanza del coming out di Sarah El Haïry, Segretaria di Stato in Francia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Sarah El Haïry, 34 anni, democratica Segretaria di Stato per la Gioventù nel governo Élisabeth Borne, è la prima Segretaria di Stato in Francia a fare coming out. Nel corso di un’intervista con la rivista Forbes, Sarah El Haïry ha parlato del modo in cui deve affrontare gli haters sui social media, e nel farlo ha dichiarato pubblicamente di avere una compagna. “Quando colpiscono la mia famiglia o la mia compagna sì, mi addolora”, ha detto El Haïry riguardo ai commenti di odio che riceve. Una frase “discreta”, la sua, come ha scritto Forbes, spontanea, che l’ha fatta entrare nella storia della politica francese. Come precisato dal giornale Le Parisien, infatti, la prima ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 12 aprile 2023)El, 34 anni, democraticadiper la Gioventù nel governo Élisabeth Borne, è la primadiina fareout. Nel corso di un’intervista con la rivista Forbes,Elha parlato del modo in cui deve affrontare gli haters sui social media, e nel farlo ha dichiarato pubblicamente di avere una. “Quando colpiscono la mia famiglia o la miasì, mi addolora”, ha detto Elriguardo ai commenti di odio che riceve. Una frase “discreta”, la sua, come ha scritto Forbes, spontanea, che l’ha fatta entrare nella storia della politica francese. Come precisato dal giornale Le Parisien, infatti, la prima ...

