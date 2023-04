"Ho fatto tutti i nomi, qualcosa dovrà venir fuori": svolta nel caso Orlandi? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, è stato ascoltato per più di otto ore in Vaticano da Alessandro Diddi, Promotore della Giustizia incaricato da Papa Francesco di fare luce sulla vicenda della giovane cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983 . Orlandi è stato ascoltato come "persona informata dei fatti", e nel corso dell'incontro ha ricostruito quasi quarant'anni di storia. "Sono contento perchè finalmente ho potuto verbalizzare tutte le cose di cui ho parlato in questi giorni - ha detto Orlandi ai giornalisti, visibilmente provato - Ho parlato della trattativa, dei documenti sul trasferimento di Londra, degli altissimi prelati coinvolti nella pedofilia, dei famosi screnshot di cui ho parlato in questi giorni. Ho trovato molta disponibilità, il fatto stesso di avermi detto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pietro, fratello di Emanuela, è stato ascoltato per più di otto ore in Vaticano da Alessandro Diddi, Promotore della Giustizia incaricato da Papa Francesco di fare luce sulla vicenda della giovane cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983 .è stato ascoltato come "persona informata dei fatti", e nel corso dell'incontro ha ricostruito quasi quarant'anni di storia. "Sono contento perchè finalmente ho potuto verbalizzare tutte le cose di cui ho parlato in questi giorni - ha dettoai giornalisti, visibilmente provato - Ho parlato della trattativa, dei documenti sul trasferimento di Londra, degli altissimi prelati coinvolti nella pedofilia, dei famosi screnshot di cui ho parlato in questi giorni. Ho trovato molta disponibilità, ilstesso di avermi detto che ...

