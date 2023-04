Highlights Sinner-Schwartzman 6-0 3-1 ret., secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023 (VIDEO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un infortunio alla spalla condiziona Diego Schwartzman nel match contro Jannik Sinner, che ha vita facile e chiude i conti dopo soli 42 minuti. L’argentino è costretto ad alzare bandiera bianca sulla situazione di 6-0 3-1 e l’altoatesino vola, così, al terzo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. Riviviamo quanto accaduto sul Court Rainier III con gli Highlights della sfida. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un infortunio alla spalla condiziona Diegonel match contro Jannik, che ha vita facile e chiude i conti dopo soli 42 minuti. L’argentino è costretto ad alzare bandiera bianca sulla situazione di 6-0 3-1 e l’altoatesino vola, così, al terzoneldi. Riviviamo quanto accaduto sul Court Rainier III con glidella sfida. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Troppo Medvedev per Jannik, seconda sconfitta in finale a Miami per Sinner in carriera: gli highlights del match ???? #Sin… -