Highlights Freccia del Brabante 2023 | che vittoria di Godon VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilcon glidelladel: una grandequella di Dorian, che resta insieme a Healy in fuga in solitaria, staccando poi l’irlandese nel finale andandosi a prendere il successo più prestigioso della sua carriera. Terzo posto per Cosnefroy a completare una grande giornata per la AG2R-Citroen. In alto e di seguito ecco le immagini salienti. SENSATIONAL Dorian @Dorianfends off the challenge of Ben Healy to claim a stunning victory at De Brabantse Pijl! #DBP23 @AG2RCITROENTEAM pic.twitter.com/DF4TxtrXs3 — Eurosport (@eurosport) April 12,SportFace.