Highlights e gol Benfica-Inter 0-2: Champions League 2022/2023 (VIDEO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Benfica-Inter, match valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Allo stadio Da Luz di Lisbona partita equilibrata nel primo tempo con un paio di occasioni da una parte e dall'altra con i nerazzurri che giocano bene e fraseggiano con Brozovic, Barella e Mkhitaryan. Nella ripresa ci pensa proprio Barella a sbloccare la partita con un grande colpo di testa, imbeccato da Bastoni. Il Benfica ci prova, ma un grande salvataggio sulla linea di Dumfries e compagni evita il pareggio. All'80' arriva anche il rigore procurato da Joao Mario e dato al var, dal dischetto Lukaku è implacabile e fa 2-0. La semifinale di Champions League è più vicina.

