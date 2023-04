Henry: «Lukaku ammonito contro la Juventus? Zero buonsenso!» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il rigore segnato contro il Benfica, Romelu Lukaku ha ripetuto la stessa esultanza fatta vedere contro la Juventus. Che, però, in Italia gli è costato il cartellino giallo e la seguente espulsione per somma di ammonizioni. Di questo ha parlato l’ex attaccante Thierry Henry a CBS Sports dopo la serata di Champions League. Zero BUONSENSO – Thierry Henry prende le difese di Romelu Lukaku e attacca la federazione italiana dopo la squalifica del belga in seguito alla sua esultanza in Juventus-Inter: «Questi episodi sono sempre successi ovunque e succederanno ancora ovunque. Ma qui mi appello al buonsenso. Mi chiedo ancora perché abbia preso un cartellino giallo per quell’esultanza contro la Juventus. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il rigore segnatoil Benfica, Romeluha ripetuto la stessa esultanza fatta vederela. Che, però, in Italia gli è costato il cartellino giallo e la seguente espulsione per somma di ammonizioni. Di questo ha parlato l’ex attaccante Thierrya CBS Sports dopo la serata di Champions League.BUONSENSO – Thierryprende le difese di Romelue attacca la federazione italiana dopo la squalifica del belga in seguito alla sua esultanza in-Inter: «Questi episodi sono sempre successi ovunque e succederanno ancora ovunque. Ma qui mi appello al buonsenso. Mi chiedo ancora perché abbia preso un cartellino giallo per quell’esultanzala. ...

