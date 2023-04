Harry Potter | è ufficiale! La serie reboot si farà e avrà una durata eccezionale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nella conferenza stampa di Warner Bros. Discovery è stato fatto l'annuncio che tutti stavano aspettando. LaTvsarà prodotta da HBO Max e durerà per molti anni per la gioia dei fan. Con un cast nuovo di zecca. È stato appena annunciato nel corso della conferenza stampa sui nuovi progetti di Warner Bros Discovery: unaTV su** verrà prodotta da HBO Max. Durante la conferenza stampa è stato, inoltre, annunciato che HBO Max e Discovery+ saranno ufficialmente uniti in un nuovo servizio chiamato semplicemente Max. Lasarà basata sui bestseller di J.K. Rowling, ovvero ladi sette libri che Warner Bros ha già trasformato in una saga cinematografica di successo. La notizia circolava già da tempo, ma solo oggi ha ...

